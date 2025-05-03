Баскетбол: "Дніпро" та "Київ-Баскет" визначать переможця Суперліги
Київ • УНН
Сьогодні у Дніпрі відбудеться третій матч фінальної серії Суперліги Favbet, у якому команди визначать чемпіона України. "Черкаські Мавпи" виграли бронзові нагороди чемпіонату.
У суботу, 3 травня, відбудеться вирішальний матч фінальної серії Суперліги Favbet між БК "Дніпро" та "Київ-Баскетом", який визначать чемпіона України. Про це повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН.
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"Сьогодні, 3 травня, у Дніпрі відбудеться третій матч фінальної серії Суперліги Favbet, у якому чинні чемпіони України на своєму майданчику прийматимуть "Київ-Баскет". Команди обмінялися домашніми перемогами і тепер визначать чемпіона України у вирішальній грі серії за золото", - ідеться в повідомленні.
У першому матчі між цими колективами перемогу здобув "Дніпро" (89-70), а у другому - "Київ-Баскет" (73-56).
Трансляцію матчу можна подивитися на телеканалі XSPORT, YouTube-каналі ФБУ.
Учора, 2 травня, "Черкаські Мавпи" виграли вирішальний третій матч серії за третє місце Суперліги Favbet. Здолавши "Рівне" з рахунком 80:74, черкасці виграли серію з рахунком 2-1 та завоювали бронзові нагороди чемпіонату України.
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