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Баскетбол: "Дніпро" та "Київ-Баскет" визначать переможця Суперліги

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Сьогодні у Дніпрі відбудеться третій матч фінальної серії Суперліги Favbet, у якому команди визначать чемпіона України. "Черкаські Мавпи" виграли бронзові нагороди чемпіонату.

Баскетбол: "Дніпро" та "Київ-Баскет" визначать переможця Суперліги
fbu.ua

У суботу, 3 травня, відбудеться вирішальний матч фінальної серії Суперліги Favbet між БК "Дніпро" та "Київ-Баскетом", який визначать чемпіона України. Про це повідомляє Федерація баскетболу України, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, 3 травня, у Дніпрі відбудеться третій матч фінальної серії Суперліги Favbet, у якому чинні чемпіони України на своєму майданчику прийматимуть "Київ-Баскет". Команди обмінялися домашніми перемогами і тепер визначать чемпіона України у вирішальній грі серії за золото", - ідеться в повідомленні.

У першому матчі між цими колективами перемогу здобув "Дніпро" (89-70), а у другому - "Київ-Баскет" (73-56).

Трансляцію матчу можна подивитися на телеканалі XSPORT, YouTube-каналі ФБУ.

Учора, 2 травня, "Черкаські Мавпи" виграли вирішальний третій матч серії за третє місце Суперліги Favbet. Здолавши "Рівне" з рахунком 80:74, черкасці виграли серію з рахунком 2-1 та завоювали бронзові нагороди чемпіонату України.

Нагадаємо

Українець Святослав Михайлюк встановив особистий рекорд за очками в НБА у грі проти лідера ліги "Оклахоми Сіті".

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