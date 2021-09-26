Баскетбол: "Будивельник" потерпел поражение на старте сезона Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Баскетболисты "Черкасских обезьян" победили дома "Будивельник" в стартовом для себя поединке регулярного чемпионата Суперлиги Украины по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
"Будивельник" приехал в Черкассы с багажом одного официального поединка после открытия сезона матчем за Суперкубок Украины против "Прометея". Поэтому киевляне быстрее адаптировались к борьбе и захватили игровое преимущество на старте. Вперед команду вели Джиан Клавелл и Дрю Гордон. Последний успел сделать дабл-дабл до большого перерыва - 13 очков, 10 подборов.
Впрочем, укрепить преимущество гостям не удалось. Черкащаны выровняли игру. У хозяев поймал игровой ритм Родни Первис, который еще до большого перерыва вышел в лидеры результативности на площадке, а на начало заключительной 10-минутки уже опережал Клавелла и Гордона на соответственно 10 и 9 очков.
Интрига в поединке держалась до последних атак. В заключительной части поединка уже хозяева задавали тон игры, киевляне вынуждены были догонять. Однако черкащаны уже не отпустили преимущество, одержав победу на старте и поквитавшись за домашнее поражение в финале Кубка прошлого сезона - 90:85.
У победителей 27 очков и 8 передач выдал Первич, 16 очков в Макксвелла, 13 у Кольченко. У гостей 24 получил Клавелл, 19 и 15 подборов сделал Гордон.
Дополнение
Во втором туре "Обезьяны" сыграют дома с "Химиком", а "Будивельник" будет принимать "Одессу".