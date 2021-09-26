Баскетбол: "Будівельник" зазнав поразки на старті сезону Суперліги

Деталі

"Будівельник" приїхав до Черкас з багажем одного офіційного поєдинку після відкриття сезону матчем за Суперкубок України проти "Прометея". Тож кияни швидше адаптувалися до боротьби та захопили ігрову перевагу на старті. Уперед команду вели Джиан Клавелл та Дрю Гордон. Останній встиг зробити дабл-дабл до великої перерви – 13 очок, 10 підбирань.

Утім, зміцнити перевагу гостям не вдалося. Черкасці вирівняли гру. У господарів піймав ігровий ритм Родні Первіс, який ще до великої перерви вийшов у лідери результативності на майданчику, а на початок заключної 10-хвилинки вже випереджав Клавелла та Гордона на відповідно 10 та 9 очок.

Інтрига в поєдинку трималася до останніх атак. У заключній частині поєдинку вже господарі задавали тон гри, кияни змушені були наздоганяти. Однак черкасці вже не відпустили перевагу, здобувши перемогу на старті та поквитавшись за домашню поразку в фіналі Кубку минулого сезону – 90:85.

У переможців 27 очок і 8 передач видав Первіч, 16 очок у Макксвелла, 13 у Кольченка. У гостей 24 здобув Клавелл, 19 і 15 підбирань зробив Гордон.

Доповнення

У другому турі "Мавпи" зіграють вдома із "Хіміком", а "Будівельник" прийматиме "Одесу".