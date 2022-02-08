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Баскетбол: "Будивельник" усилился чемпионкой Бельгии

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Женский БК "Будивельник" подписал контракт с баскетболисткой сборной Украины Олесей Малашенко, сообщает УНН со ссылкой на страницу клуба в Facebook.

Детали

После того, как в 16 лет Малашенко стала игроком бельгийского клуба "Дексия Намур", на протяжении почти всей карьеры выступала за границей - во Франции, России, Италии и Турции.

Малашенко - чемпионка Бельгии, двукратный победитель Кубка Бельгии, финалистка Еврокубка и финалистка чемпионата Италии.

В начале текущего сезона украинка вернулась в Одессу, где, собственно, в возрасте 13 лет начала заниматься баскетболом. И до середины декабря провела 16 матчей за местный "Интерхим". За 35 минут на площадке набирала 23,4 очка, делала 9,1 подбора, 4,8 передачи.

В декабре подписала контракт с французской командой "Вильнев-д'Аск". В ее составе провела две игры Еврокубка - за 15 минут на площадке имела в среднем 2 очка и 3 подбора. Во французской лиге также сыграла два матча (3 очка и 2 подбора).

Дополнение

В составе национальной сборной Украины Олеся принимала участие в чемпионатах Европы 2009, 2017 и 2019 годов.

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