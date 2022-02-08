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Баскетбол: "Будівельник" підсилився чемпіонкою Бельгії

Баскетбол: "Будівельник" підсилився чемпіонкою Бельгії

Київ • УНН

 • 17042 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Жіночий БК "Будівельник" підписав контракт з баскетболісткою збірної України Олесею Малашенко, повідомляє УНН з посиланням на сторінку клубу у Facebook.

Деталі

Після того, як у 16 років Малашенко стала гравцем бельгійського клубу "Дексія Намур", протягом майже усієї кар’єри виступала за кордоном – у Франції, Росії, Італії і Туреччині.

Малашенко - чемпіонка Бельгії, дворазовий переможець Кубка Бельгії, фіналістка Єврокубка і фіналістка чемпіонату Італії.

На початку поточного сезону українка повернулася до Одеси, де, власне, у віці 13 років почала займатися баскетболом. І до середини грудня провела 16 матчів за місцевий "Інтерхім". За 35 хвилин на майданчику набирала 23,4 очка, робила 9,1 підбирання, 4,8 передачі.

У грудні підписала контракт з французькою командою "Вільньов-д’Аск". У її складі провела дві гри Єврокубка – за 15 хвилин на майданчику мала в середньому 2 очки і 3 підбирання. У французькій лізі також зіграла два матчі (3 очки і 2 підбирання).

Доповнення

У складі національної збірної України Олеся брала участь у чемпіонатах Європи 2009, 2017 і 2019 років.

Українські Національні Новини

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