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Бартендер рассказал о новых тенденциях алкогольных корпоративных подарков: дорогие и смелые

Киев • УНН

 • 13276 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сейчас алкоголь (и дорогой, в том числе) приобретает небывалую популярность в качестве корпоративных подарков компаний своим сотрудникам. Об этом УНН рассказал бар-менеджер и известный киевский бартендер Константин Бойко.

Бартендер рассказал о новых тенденциях алкогольных корпоративных подарков: дорогие и смелые

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"На сегодняшний день алкоголь стали чаще дарить, как подарки и презенты работникам. Крупные компании дарят своим работникам в качестве новогодних подарочков алкоголь. И одной из главных тенденций является выбор именно дорогого алкоголя в качестве подарка. И это несмотря на кризис и, скажем так, кризис потребления алкоголя", - рассказал он.

Бартендер отмечает, что потребители стали более смелыми в своих предпочтениях, готовы пробовать что-то новое и экспериментировать с напитками. И так же готовы экспериментировать с необычным алкоголем для подарков, чтобы удивить.

"Люди смелее уже покупают односолодовые виски, какие-то редкие позиции на рынке бурбона. Сейчас очень большое количество людей идут к тому, чтобы разбираться в вине, в коньяках, в игристых винах, в разном крепком алкоголе. Спросом все же пользуются общепринятые различные напитки и известные марки. Но и опять же, я думаю, что дорогие напитки будут пользоваться достаточно высоким спросом в качестве подарков", - подчеркнул Бойко.

Напомним, что эксперты украинского алкогольного бренда Prime посоветовали лучшие оригинальные подарки для взрослых, среди которых есть как необычная черная водка, так и сюрприз своими руками в виде алкогольных желейных конфет.

Также ранее дегустатор крепких алкогольных напитков удивила рассказом о оригинальных видах и вкусах водки в Украине.

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