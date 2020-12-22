Бартендер рассказал о новых тенденциях алкогольных корпоративных подарков: дорогие и смелые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Сейчас алкоголь (и дорогой, в том числе) приобретает небывалую популярность в качестве корпоративных подарков компаний своим сотрудникам. Об этом УНН рассказал бар-менеджер и известный киевский бартендер Константин Бойко.
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"На сегодняшний день алкоголь стали чаще дарить, как подарки и презенты работникам. Крупные компании дарят своим работникам в качестве новогодних подарочков алкоголь. И одной из главных тенденций является выбор именно дорогого алкоголя в качестве подарка. И это несмотря на кризис и, скажем так, кризис потребления алкоголя", - рассказал он.
Бартендер отмечает, что потребители стали более смелыми в своих предпочтениях, готовы пробовать что-то новое и экспериментировать с напитками. И так же готовы экспериментировать с необычным алкоголем для подарков, чтобы удивить.
"Люди смелее уже покупают односолодовые виски, какие-то редкие позиции на рынке бурбона. Сейчас очень большое количество людей идут к тому, чтобы разбираться в вине, в коньяках, в игристых винах, в разном крепком алкоголе. Спросом все же пользуются общепринятые различные напитки и известные марки. Но и опять же, я думаю, что дорогие напитки будут пользоваться достаточно высоким спросом в качестве подарков", - подчеркнул Бойко.
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