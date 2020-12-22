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Бартендер розповів про нові тенденції алкогольних корпоративних подарунків: дорогі та сміливі

Київ • УНН

 • 13276 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Зараз алкоголь (і дорогий, у тому числі) набуває небувалої популярності в якості корпоративних подарунків компаній своїм співробітникам. Про це УНН розповів бар-менеджер і відомий київський бартендер Костянтин Бойко.

Бартендер розповів про нові тенденції алкогольних корпоративних подарунків: дорогі та сміливі

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"На сьогоднішній день алкоголь стали частіше дарувати, як подарунки і презенти працівникам. Великі компанії дарують своїм працівникам у якості новорічних подаруночків алкоголь. І однією з головних тенденцій є вибір саме дорогого алкоголю у якості подарунка. І це не дивлячись на кризу і, скажімо так, кризу споживання алкоголю", - розповів він.

Бартендер зазначає, що споживачі стали сміливіші у своїх уподобаннях, готові пробувати щось нове і експериментувати із напоями. І так само готові експериментувати із незвичайним алкоголем для подарунків, щоб здивувати.

"Люди сміливіше вже купують односолодові віскі, якісь рідкісні позиції на ринку бурбону. Зараз дуже велика кількість людей йдуть до того, щоб розбиратися у вині, у коньяках, в ігристих винах, у різному міцному алкоголі. Попитом все ж користуються загальноприйняті різні напої і відомі марки. Але, і знову ж таки, я думаю, що дорогі напої будуть користуватися досить високим попитом у якості подарунків", - підкреслив Бойко.

Нагадаємо, що експерти українського алкогольного бренду Prime порадили найкращі оригінальні подарунки для дорослих, серед яких є як незвичайна чорна горілка, так і сюрприз своїми руками у вигляді алкогольних желейних цукерок. 

Також раніше дегустатор міцних алкогольних напоїв здивувала розповіддю про оригінальні види і смаки горілки в Україні.

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