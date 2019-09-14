"Барселона" нашла альтернативу трансферу Неймара
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Боссы каталонской "Барселоны" рассматривает вариант приобретения чемпиона мира в составе сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает УНН со ссылкой на Mundo Deportivo.
Каталонская команда желает получить форварда "ПСЖ" после провальных попыток летом приобрести другого игрока на данной позиции парижского клуба - Неймара.
Также руководство испанского гранда считает, что 20-летний француз более большой потенциал, чем 27-летний бразилец.
Заметим, что контракты Неймара и Мбаппе с парижанами заканчиваются одновременно - в июне 2022 года.
Примечательно, что оба футболиста "ПСЖ" занимают первые места в списке самых дорогих по трансферной стоимости.
Кроме того добавим, Неймар прошлой кампании забил 23 гола и отдал 13 ассистов в 28 матчах за "ПСЖ", а Мбаппе отличился 39 голами и 17 ассистов в 43 поединках.