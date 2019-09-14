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"Барселона" знайшла альтернативу трансферу Неймара

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Боси каталонської "Барселони" розглядає варіант придбання чемпіона світу у складі збірної Франції Кіліана Мбаппе, повідомляє УНН з посиланням на Mundo Deportivo.

Каталонська команда бажає отримати форварда "ПСЖ" після провальних спроб влітку придбати іншого гравця на даній позиції паризького клубу – Неймара.

Також керівництво іспанського гранду вважає, що 20-річний француз має більш великий потенціал, ніж 27-річний бразилець.

Зауважимо, що контракти Неймара і Мбаппе з парижанами закінчуються одночасно - в червні 2022 року.

Примітно, що обидва футболісти "ПСЖ" посідають перші місця у списку найдорожчих за трансферною вартістю.

Крім того додамо, Неймар минулої кампанії забив 23 голи і віддав 13 асистів в 28 матчах за "ПСЖ", а Мбаппе відзначився 39 голами і 17 асистами в 43 поєдинках.

Українські Національні Новини

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