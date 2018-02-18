"Барселона" одержала 19 победу в чемпионате Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Каталонская “Барселона” продлила шагать к чемпионству в Примере, обыграв в гостях “Эйбар” в 24-м туре соревнований, передает корреспондент УНН.
Левый защитник хозяев Котэ отметился первым опасным ударом в матче — мяч прошел выше перекладины. Впоследствии Луиса Суареса вывели на свидание с голкипером. Уругваец обвел его, но не сумел вовремя обработать мяч, а уже после скидки партнера, удар не достиг цели. Со второй попытки Суаресу все-таки удалось снова обыграть вратаря и отправить мяч в сетку ворот после передачи Месси.
Полузащитник “Эйбар” Орельяна ответил дальним ударом — ворота “барсы” спасла перекладина. До перерыва Месси попал в штангу ворот в которых находился только один защитник. В середине второй части Орельяна получил удаление, чем каталонцы воспользовались конце противостояния. Гол в активе Альбы — 0:2.
Примечательно, что в “Эйбар” закончилась серия из четырех матчей в которой команда не проигрывала, а “сине-гранатовые” увеличили беспроигрышную серию до 31 поединка.
Добавим, что в других играх “Лас-Пальмас” дома уступил “Севилье” 1:2, “Депортиво” в гостях потерпел поражение от “Алавеса” 1:0, а “Валенсия” на выезде обыграла “Малагу” 2:1.