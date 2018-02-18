"Барселона" здобула 19 перемогу в чемпіонаті Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Каталонська “Барселона” продовжила крокувати до чемпіонства в Прімері, обігравши в гостях “Ейбар” у 24-му турі змагань, передає кореспондент УНН.
Лівий захисник господарів Коте відзначився першим небезпечним ударом у матчі — м’яч пройшов вище поперечини. Згодом Луїса Суареса вивели на побачення з голкіпером. Уругваєць обвів його, але не зумів вчасно обробити м’яч, а вже після скидки партнера, удар не досяг цілі. З другої спроби Суаресу все-таки вдалося знову обіграти воротаря та відправити м’яч у сітку воріт після передачі Мессі.
Півзахисник “Ейбару” Орельяна відповів дальнім ударом — ворота “барси” врятувала поперечина. До перерви Мессі поцілив у стійку воріт в яких знаходився лише один оборонець. В середині другої частини Орельяна отримав вилучення, чим каталонці скористалися наприкінці протистояння. Гол в активі Альби — 0:2.
Примітно, що в “Ейбара” закінчилася серія з чотирьох матчів в якій команда не програвала, натомість “синьо-гранатові” збільшили безпрограшну серію до 31-го поєдинку.
Додамо, що в інших іграх “Лас-Пальмас” вдома поступився “Севільї” 1:2, “Депортіво” в гостях зазнав поразки від “Алавеса” 1:0, а “Валенсія” на виїзді обіграла “Малагу” 2:1.