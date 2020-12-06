“Барселона” потерпела четвертое поражение в сезоне испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В матче 12-го тура испанской Примеры каталонская “Барселона” на выезде проиграла “Кадису” со счетом 1:2, сообщает УНН.
Каталонцы доминировали на протяжении всего поединка: имели 82 процента владения мячом, нанесли 20 ударов по воротам против 8-ми, подали 13 угловых, совершили 864 передачи против 184 у “Кадиса”. Однако голы Хименеса и Негредо позволили “Кадису” выйти победителем.
“Барселона” с 14 очками занимает седьмое место чемпионата при 4 выигрышах и 4-х поражениях. “Кадис” набрал 18 очков и поднялся на 5-ю позицию.
Отметим, что “Атлетико” обыграл “Вальядолид” — 2:0 и стал лидером турнира с 26 очками.