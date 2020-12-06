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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19446 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 78787 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100834 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116996 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151980 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199855 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195452 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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Актуальное
“Барселона” потерпела четвертое поражение в сезоне испанской Примеры

“Барселона” потерпела четвертое поражение в сезоне испанской Примеры

Киев  •  УНН

 • 25833 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В матче 12-го тура испанской Примеры каталонская “Барселона” на выезде проиграла “Кадису” со счетом 1:2, сообщает УНН.

Каталонцы доминировали на протяжении всего поединка: имели 82 процента владения мячом, нанесли 20 ударов по воротам против 8-ми, подали 13 угловых, совершили 864 передачи против 184 у “Кадиса”. Однако голы Хименеса и Негредо позволили “Кадису” выйти победителем.

“Барселона” с 14 очками занимает седьмое место чемпионата при 4 выигрышах и 4-х поражениях. “Кадис” набрал 18 очков и поднялся на 5-ю позицию.

Отметим, что “Атлетико” обыграл “Вальядолид” — 2:0 и стал лидером турнира с 26 очками.

Украинские Национальные Новости

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