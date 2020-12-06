“Барселона” зазнала четвертої поразки в сезоні іспанської Прімери

Каталонці домінували протягом усього поєдинку: мали 82 відсотки володіння м’ячем, завдали 20 ударів по воротах проти 8-ми, подали 13 кутових, здійснили 864 передачі проти 184 у “Кадіса”. Однак голи Хіменеса та Негредо дозволили “Кадісу” вийти переможцем.

“Барселона” з 14 очками займає 7-е місце чемпіонату при 4 виграшах і 4-х поразках. “Кадіс” набрав 18 очок і піднявся на 5-ту позицію.

Відзначимо, що “Атлетіко” обіграв “Вальядолід” — 2:0 і став лідером турніру із 26 очками.