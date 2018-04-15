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"Барселона" установила рекорд чемпионатов Испании по количеству игр без поражений

"Барселона" установила рекорд чемпионатов Испании по количеству игр без поражений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Каталонская “Барселона” установила исторический рекорд чемпионатов Испании по итогам встречи 32-го тура против “Валенсии”, сообщает УНН со ссылкой на Squawka.

Команда Эрнесто Вальверде побила рекорд “Реал Сосьедад” датированный сезоном 1979-1980 годов. Тогда “Реал Сосьедад” не проигрывал в чемпионате в течение 38 матчей. Нынешняя серия “сине-гранатовых” составляет 39 поединков.

Кроме того, “Барса” повторила рекорд сан-себастьянцив из того же сезона, выдав самую длинную серию без поражений со старта чемпионата — 32 матча.

Примечательно, что последнее их поражение в Примере произошла больше года назад — 8 апреля 2017 в матче 31-го тура прошлого чемпионата против “Малаги” (0:2) еще под руководством Луиса Энрике.

Как сообщал УНН, баталия с “Валенсией” закончилась минимальным выигрышем клуба Вальверде.

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