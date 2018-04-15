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"Барселона" встановила рекорд чемпіонатів Іспанії за кількістю ігор без поразок

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Каталонська “Барселона” встановила історичний рекорд чемпіонатів Іспанії за підсумками зустрічі 32-го туру проти “Валенсії”, інформує УНН з посиланням на Squawka.

Команда Ернесто Вальверде побила рекорд “Реал Сосьєдада” датований сезоном 1979-1980 років. Тоді “Реал Сосьєдад” не програвав в чемпіонаті протягом 38 матчів. Нинішня серія “синьо-гранатових” становить 39 поєдинків.

Крім того, “Барса” повторила рекорд сан-себастьянців з того ж сезону, видавши найдовшу серію без поразок зі старту чемпіонату — 32 матчі.

Примітно, що остання їх поразка в Прімері сталася більше року тому — 8 квітня 2017 року в матчі 31-го туру минулого чемпіонату проти “Малаги” (0:2) ще під керівництвом Луїса Енріке.

Як повідомляв УНН, баталія з “Валенсією” закінчилася мінімальним виграшем клубу Вальверде.

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