"Барселона" потратила 30 млн. евро на трансфер победителя молодежного ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Испанский ФК "Барселона" объявила о подписании 22-летнего защитника "Бетиса" Хуниор Фирпо, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Блаугранос".
Соглашение 22-летнего игрока с каталонским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Общая сумма трансфера составила 30 млн. евро.
Кроме того, в контракте футболиста также прописана так называемая "клаузула" (сумма неустойки в случае досрочного расторжения договора) в размере 200 млн. евро.
Отметим, что Фирпо - воспитанник "Бетиса". В сезоне-2018/19 принял участие в составе клуба в 38 матчах, где отличился пятью забитыми мячами.
Также добавим, в 2019 году Фирпо в составе молодежной сборной Испании выиграл молодежный чемпионат Европы.