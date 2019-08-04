"Барселона" витратила 30 млн. євро на трансфер переможця молодіжного ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Іспанський ФК "Барселона" оголосила про підписання 22-річного захисника "Бетіса" Хуніора Фірпо, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Блаугранос".
Угода 22-річного гравця з каталонським клубом розрахована до 30 червня 2024 року. Загальна сума трансферу склала 30 млн. євро.
Крім того, у контракті футболіста також прописана так звана "клаузула" (сума неустойки в разі дострокового розірвання угоди) в розмірі 200 млн. євро.
Відзначимо, що Фірпо - вихованець "Бетіса". У сезоні-2018/19 взяв участь у складі клубу в 38 матчах, де відзначився п'ятьма забитими м'ячами.
Також додамо, у 2019-му році Фірпо в складі молодіжної збірної Іспанії виграв молодіжний чемпіонат Європи.