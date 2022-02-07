“Барселона” в игре в меньшинстве нанесла поражение “Атлетико”
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В центральном противостоянии 23 тура чемпионата Испании по футболу каталонская “Барселона” принимала мадридский “Атлетико”, передает УНН со ссылкой на сайты клубов.
Детали
Голы Альбы, Гави, Араухо и Дани Алвеса принесли “сине-гранатовым” выигрыш 4:2. За “матрасников” отличиться сумели Суарес и Карраско.
Заметим, что у победителей на 69 минуте удаление получил Дани Алвес.
Дополнение
“Барселона” набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. "Атлетико" (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский “Реал”, в активе которого 50 очков после 22 туров.