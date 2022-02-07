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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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“Барселона” у грі в меншості завдала поразки “Атлетіко”

“Барселона” у грі в меншості завдала поразки “Атлетіко”

Київ • УНН

 • 22724 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. У центральному протистоянні 23 туру чемпіонату Іспанії з футболу каталонська “Барселона” приймала мадридський “Атлетіко”, передає УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Голи Альби, Гаві, Араухо та Дані Алвеса принесли “синьо-гранатовим” виграш 4:2. За “матрацників” відзначитися зуміли Суарес та Карраско.

Зауважимо, що у переможців на 69 хвилині вилучення отримав Дані Алвес.

Доповнення

“Барселона” набрала 38 очок у 22 матчах і посідає 4-е місце в турнірній таблиці іспанської Прімери. “Атлетіко” (36) знаходиться на 5-му місці в таблиці. Лідирує у змаганнях мадридський “Реал”, в активі якого 50 очок після 22 турів.

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