"Барселона" и "Реал" не определили победителя в первом полуфинале Кубка Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Легендарный стадион "Камп Ноу" принимал поединок каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала" в 1/2 финала Кубка Испании по футболу, передает корреспондент УНН.
Первым проверить на бдительность голкипера "блаугранос" Тер Штегена принялся Тони Кроос - голкипер "Барсы" справился с дальним ударом немца. Зато в следующем эпизоде Тер Штеген вытаскивал мяч из сетки ворот. Альба не сумевший дотянуться до мяча в собственной штрафной зоне, позволив завладеть им Кариму Бензема. Далее француз совершил результативный прострел на Лукаса - 1:0.
Каталонцы имели возможность сравнить цифры на табло в первом тайме, но удар Серхио Бускетса приняла на себя перекладина. Достичь своего хозяева поля сумели на 57 минуте. Контратака завершилась ударом Суареса в стойку ворот, а дальше Малком воспользовался отсутствием Навас в рамке ворот и отправил игровой снаряд в сетку - 1:1.
Ответный матч между коллективами состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля.
Добавим также, вторую путевку в финал Кубка Испании разыграют "Бетис" и "Валенсия".