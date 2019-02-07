"Барселона" та "Реал" не визначили переможця у першому півфіналі Кубку Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Легендарний стадіон "Камп Ноу" приймав поєдинок каталонської "Барселони" та мадридського "Реалу" в 1/2 фіналу Кубку Іспанії з футболу, передає кореспондент УНН.
Першим перевірити на пильність кіпера "блаугранос" Тер Штегена прийнявся Тоні Кроос – голкіпер "Барси" впорався із дальнім ударом німця. Натомість в наступному епізоді Тер Штеген витягав м'яч із сітки воріт. Альба не зумів дотягнутися до м'яча у власній карній зоні, дозволивши заволодіти ним Каріму Бенземі. Далі француз здійснив результативний простріл на Лукаса – 1:0.
Каталонці мали можливість зрівняти цифри на табло у першому таймі, але удар Серхіо Бускетса прийняла на себе поперечина. Досягти свого господарі поля зуміли на 57 хвилині. Контратака завершилася ударом Суареса у стійку воріт, а далі Малком скористався відсутністю Кейлора Наваса в рамці воріт та відправив ігровий снаряд у сітку – 1:1.
Матч-відповідь між колективами відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" 27 лютого.
Додамо також, другу путівку в фінал Кубка Іспанії розіграють "Бетіс" і "Валенсія".