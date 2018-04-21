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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Барселона" и "Челси" попали в финал Юношеской Лиги УЕФА

Киев • УНН

 • 9678 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В швейцарском Ньоне на стадионе “Коловрэ” состоялись полуфинальные баталии Юношеской лиги УЕФА сезона 2017/18 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

"Барселона" и "Челси" попали в финал Юношеской Лиги УЕФА

В первой встрече лондонский “Челси” выиграл у “Порту” только по итогам серии послематчевых пенальти. Основное время завершилось с результатом 2:2. За лондонцев забил Редан и Грант, а португальцев Диогу Кейрош и Жоау Мариу. Кипер “Челси” Камминг парировал три удара в серии пенальти — 5:4.

Другая баталия между “Манчестер Сити” и “Барселоной” закончилась на удивление результативно. В первом тайме каталонцы забили все пять своих голов, а “горожане” два в ответ. После перерыва “Сити” забили два гола, но это не спасло от поражения — 4:5.

Примечательно, что “Барселона” выиграла первый розыгрыш турнира в 2014 году. В прошлом сезоне испанцы уступили в полуфинале “Зальцбургу”.

Заметим, что “Челси” сыграет в финале третий раз за четыре года — клуб выигрывал турнир в 2015 и 2016 годах.

Добавим также, финальный поединок команд пройдет 23 апреля на арене “Коловрэ”.

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