"Барселона" та "Челсі" потрапили у фінал Юнацької Ліги УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У швейцарському Ньоні на стадіоні “Коловре” відбулися півфінальні баталії Юнацької ліги УЄФА сезону 2017/18 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
У першій зустрічі лондонський “Челсі” виграв у “Порту” тільки за підсумком серії післяматчевих пенальті. Основний час завершився з результатом 2:2. За лондонців забив Редан і Грант, а за португальців Діогу Кейрош і Жоау Маріу. Кіпер “Челсі” Каммінг парирував три удари в серії пенальті — 5:4.
Інша баталія між “Манчестер Сіті” і “Барселоною” закінчилася напрочуд результативно. У першому таймі каталонці забили всі п’ять своїх голів, а “міщани” два у відповідь. Після перерви “Сіті” забили два голи, але це не врятувало від поразки — 4:5.
Примітно, що “Барселона” виграла перший розіграш турніру в 2014 році. У минулому сезоні іспанці поступилася в півфіналі “Зальцбургу”.
Зауважимо, що “Челсі” зіграє у фіналі втретє за чотири роки — клуб вигравав турнір в 2015 і 2016 роках.
Додамо також, фінальний поєдинок команд пройде 23-го квітня на арені “Коловре”.