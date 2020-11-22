"Барселона" перед игрой с "Динамо" потерпела фиаско от ФК "Атлетико" и потеряла Пике
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. На стадионе “Ванда Метрополитана” состоялся поединок 10-го тура с участием хозяев поля мадридского “Атлетико” и каталонской “Барселоне”, передает УНН.
В компенсированное к первой половине время вратарь Тер Штеген пошел почти к центру поля, чтобы перехватить мяч у соперника, но Яник Карраско обыграл голкипера и запустил мяч в сетку ворот с дальней дистанции. Этот гол стал решающим во встрече — 1:0.
Главным событием второго тайма стала травма защитника каталонцев Жерара Пике. Испанец только с помощью врачей покинул поле на 62-й минуте.
Примечательно, что “Барселона” осталась с 11 очками и замыкает только десятку лучших команд Примеры. “Атлетико” с 20 очками вышло из “Реал Сосьедад” в лидеры.
Добавим, 24 ноября “Динамо” примет “Барселону” в игре Лиги чемпионов.