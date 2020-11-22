“Барселона” перед грою з “Динамо” зазнала фіаско від ФК “Атлетіко” та втратила Піке

В компенсований до першої половини час воротарь Тер Штеген пішов майже до центру поля аби перехопити м’яч у суперника, але Янік Карраско обіграв голкіпера та запустив м’яч у сітку воріт з дальньої відстані. Цей гол став вирішальним у зустрічі — 1:0.

Головною подією другого тайму стала травма захисника каталонців Жерара Піке. Іспанець тільки за допомогою лікарів покинув поле на 62-й хвилині.

Примітно, “Барселона” залишилася із 11 очками і замикає тільки десятку найкращих команд Прімери. “Атлетіко” з 20 очками вийшло із “Реал Сосьєдад” в лідери.

Додамо, 24 листопада “Динамо” прийматиме “Барселону” у грі Ліги чемпіонів.