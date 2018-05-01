Барабаны и перекрытый Крещатик: как в Киеве на День труда маршем ходили

Около 200 активистов собрались у Центрального Универмага, откуда двинулись колонной к Европейской площади. Безопасность участников мероприятия обеспечивали более сотни правоохранителей, в частности полиция диалога и Национальная гвардия.

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Колонну сопровождал барабанный оркестр, а также специализированное авто на котором разместили громкоговорители.

На время шествия, движение автомобилей по Крещатику было ограничено. В частности, частично перекрыли Европейскую площадь, на которой участники "марша трудящихся" организовали митинг. Участники держали плакаты с политическими лозунгами и требованиями, а с импровизированной сцены выступали спикеры.

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По словам правоохранителей, демонстрация прошла без нарушений закона.