Барабани і перекритий Хрещатик: як у Києві на День праці маршем ходили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Києві пройшла святкова демонстрація, присвячена Дню праці, передає УНН.
Близько 200 активістів зібралися біля Центрального Універмагу, звідки рушили колоною до Європейської площі. Безпеку учасників заходу забезпечували більше сотні правоохоронців, зокрема поліція діалогу та Національна гвардія.
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Колону супроводжував барабанний оркестр, а також спеціалізоване авто на якому розмістили гучномовці.
На час ходи, рух автомобілів Хрещатиком було обмежено. Зокрема, частково перекрили Європейську площу, на якій учасники “маршу трудящих” організували мітинг. Учасники тримали плакати з політичними гаслами та вимогами, а з імпровізованої сцени виступали спікери.
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За словами правоохоронців, демонстрація пройшла без порушень закону.