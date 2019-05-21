Банковая открыта для прохода граждан

Сейчас все ворота, которые были закрыты, что ограничивало доступ к зданию Администрации Президента, открыли, и все желающие могут пройти двором у здания и мимо известного Дома с химерами. Также сегодня у посетителей Банковой не проверяли документы, как это делали раньше.

Кроме того, отныне не установлен пост полиции на пересечении улиц Банковой и Институтской. Также патруль Нацгвардии, который последние 5 лет находился у здания Администрации Презедента, сегодня находится на улице Лютеранской.

Добавим, что последние пять лет проход Банковой был ограничен, а журналистам было запрещено проводить фото- и видеосъемку без аккредитации.

Напомним, 21 мая в АП в Киеве собрались на встречу Президент Украины Владимир Зеленский и руководство Верховной Рады и парламентских фракций относительно досрочного прекращения полномочий парламента.