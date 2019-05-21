Банкова відкрита для проходу громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Столична вулиця Банкова, на якій розташована Адміністрація Президента, відкрита для відвідувань громадян, повідомляє кореспондент УНН.
Зараз усі ворота, які були закриті, що обмежувало доступ до будівлі Адміністрації Президента, відкрили, і всі охочі можуть пройти подвір’ям біля будівлі та повз відомий Будинок з химерами. Також сьогодні у відвідувачів Банкової не перевіряли документи, як це робили раніше.
Окрім того, відсьогодні не встановлено пост поліції на перетині вулиць Банкової та Інститутської. Також патруль Нацгвардії, який останні 5 років перебував біля будівлі Адміністрації Презедента, сьогодні розташований на вулиці Лютеранській.
Додамо, що останні п'ять років прохід Банковою був обмежений, а журналістам було заборонено проводити фото- та відеозйомку без акредитації.
Нагадаємо, 21 травня в АП у Києві зібралися на зустріч Президент України Володимир Зеленський та керівництво Верховної Ради та парламентських фракцій щодо дострокового припинення повноважень парламенту.