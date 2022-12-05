Банковская система может обеспечить объем наличных денег, необходимый для людей, в случае блекаута - нардеп

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"Если будет проблема с электроэнергией, мы понимаем, карточки работать не будут. Поэтому, по состоянию на сегодня, понимаем, что тот объем наличных, который люди будут снимать, это не какой-то вывод денег большим бизнесом или что-то подобное.

Наша банковская система, по состоянию на сегодня, способна обеспечить тот объем наличных денег, необходимый в первую очередь для людей. Банкоматы работают, банки будут, в частности, в определенной степени с генераторами. Поэтому ажиотажа, по состоянию на сегодня, не наблюдаю. Убежден, что Национальный банк вместе с банками с этой задачей справятся", - сообщил нардеп.

Напомним

Национальный банк Украины опубликовал список банков, которые будут работать даже при длительном отсутствии электроснабжения (блэкаута).

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