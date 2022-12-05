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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Банківська система може забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у разі блекауту - нардеп

Банківська система може забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у разі блекауту - нардеп

Київ • УНН

 • 952749 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Банківська система України спроможна забезпечити обсяг готівки, необхідний для людей, у випадку проблем з електроенергією. Банкомати працюють, а банки, зокрема, забезпечені генераторами, повідомив народний депутат Сергій Лабазюк, пише УНН з посиланням на повідомлення Верховної Ради України у Telegram.

Цитата

"Якщо буде проблема з електроенергією, ми розуміємо, картки працювати не будуть. Тому, станом на сьогодні, розуміємо, що той обсяг готівки, який люди будуть знімати, це не якесь там виведення грошей великим бізнесом або щось подібне.

Наша банківська система, станом на сьогодні, спроможна забезпечити той обсяг готівки, необхідний першочергово для людей. Банкомати працюють, банки будуть, зокрема, певною мірою з генераторами. Тому ажіотажу, станом на сьогодні, не спостерігаю. Переконаний, що Національний банк разом з банками з цим завданням впораються", - повідомив нардеп.

Нагадаємо

Національний банк України опублікував список банків, які працюватимуть навіть у разі тривалої відсутності електропостачання (блекауту).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банкір розповіла, чи в безпеці гроші українців у банках під час блекауту

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