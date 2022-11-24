НБУ оприлюднив перелік працюючих банків у випадку блекауту
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Національний банк України опублікував список банків, які працюватимуть навіть у разі тривалої відсутності електропостачання (блекауту), пише УНН.
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Як повідомляється, системно важливими банками визначено перелік 760 чергових відділень, розташованих у Києві та у 275 населених пунктах 22 областей, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання. Перелік тут.
"Чергові відділення вже забезпечуються усім необхідним обладнанням та каналами зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики. Реалізуються плани логістичного забезпечення таких відділень додатковим персоналом, касовою технікою, банкоматами, готівкою", - вказали у НБУ.
"Банки формуватимуть графіки роботи чергових відділень у такий спосіб, щоб за необхідності вони стали місцем прихистку для всіх, хто його потребуватиме - Пунктами незламності", - зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
Також зазначається, що з метою зниження навантажень на відділення банкам рекомендовано автоматично продовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.
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