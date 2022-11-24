НБУ обнародовал перечень работающих банков в случае блекаута

Детали

Как сообщается, системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и в 275 населенных пунктах 22 областей, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения. Список здесь.

"Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными", - указали в НБУ.

"Банки будут формировать графики работы дежурных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться - Пунктами несокрушимости", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Также отмечается, что с целью снижения нагрузок на отделения банкам рекомендуется автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

Дополнение

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