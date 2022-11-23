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Відділки поліції як Пункти незламності: українців запрошують погрітися

Відділки поліції як Пункти незламності: українців запрошують погрітися

Київ • УНН

 • 552189 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Люди можуть звертатися за допомогою до поліцейських і безпосередньо на вулиці, і у відділках поліції, які працюватимуть як місця обігріву. Про це Голова Національної поліції повідомив після чергового масованого ракетного обстрілу у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини», передає УНН.

Деталі

Ігор Клименко наголосив, що всі підрозділи Національної поліції України працюють у повному обсязі: «Всі підрозділи поліції обладнані генераторами, всі готові приймати громадян, в тому числі у разі необхідності для обігріву. Всі правоохоронні структури і рятувальники готувалися до такої ситуації. Люди мають знати: правоохоронці поруч. Ми організували засоби зв’язку поліцейських по всій території держави. Громадяни, якщо будуть відчувати небезпеку, – мають звернутися до поліції».

Глава відомства повідомив, що поліцейські відділки, як і «пункти незламності», відкриті для громадян.

Цитата

«Більше 1200 відділків поліції по всій території нашої держави працюють в повному режимі. І ми запрошуємо наших громадян, які потребують допомоги, в тому числі і обігріву, до відділків поліції в регіонах», – повідомив Ігор Клименко.

Водночас Голова Нацполіції наголосив, що у період відключення електроенергії люди насамперед мають із повагою ставитися один до одного: «Головне: не панікувати і розуміти, що все це тимчасово. Може світло зникнути на кілька годин, але загнати нас в темряву ніхто не зможе. Ми цілодобово будемо на службі».

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