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Отделы полиции как Пункты несокрушимости: украинцев приглашают погреться

Отделы полиции как Пункты несокрушимости: украинцев приглашают погреться

Киев • УНН

 • 552189 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Люди могут обращаться за помощью к полицейским и непосредственно на улице, и в отделениях полиции, которые будут работать как места обогрева. Об этом Глава Национальной полиции сообщил после очередного массированного ракетного обстрела в прямом эфире телемарафона «Единые новости», передает УНН.

Детали

Игорь Клименко подчеркнул, что все подразделения Национальной полиции Украины работают в полном объеме: «Все подразделения полиции оборудованы генераторами, все готовы принимать граждан, в том числе при необходимости для обогрева. Все правоохранительные структуры и спасатели готовились к такой ситуации. Люди должны знать: правоохранители рядом. Мы организовали средства связи полицейских по всей территории государства. Граждане, если будут испытывать опасность, – должны обратиться в полицию».

Глава ведомства сообщил, что полицейские участки, как и «пункты несокрушимости», открыты для граждан.

Цитата

«Более 1200 отделений полиции по всей территории нашего государства работают в полном режиме. И мы приглашаем наших граждан, нуждающихся в помощи, в том числе и обогреве, в отделения полиции в регионах», – сообщил Игорь Клименко.

В то же время Глава Нацполиции подчеркнул, что в период отключения электроэнергии люди в первую очередь должны уважительно относиться друг к другу: «Главное: не паниковать и понимать, что все это временно. Может свет исчезнуть на несколько часов, но загнать нас во тьму никто не сможет. Мы круглосуточно будем на службе».

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