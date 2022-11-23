В ОП сподіваються, що ранком міста почнуть поступово отримувати електроенергію

Цитата

«Провели оперативну нараду з очільниками областей та міст, представниками ДСНС, Міненерго, Мінрегіону, Мінекономіки та Нацбанку. Найголовніше питання, звісно – енергетика та робота фахівців по її відновленню, а також оперативне розгортання Пунктів Незламності (ПН)», - повідомив Тимошенко.

За його словами, станом на зараз рятувальники розгорнули вже понад 800 ПН. Буквально в найближчі години запрацюють додаткові стаціонарні пункти Незламності.

«Фахівці Укренерго працюють над відновленням живлення в усіх регіонах, десь вдається швидше, а де-не-де для цього треба більше часу. Ми сподіваємось, що вже зранку міста почнуть поступово отримувати електроенергію. В першу чергу, необхідно забезпечити живленням об’єкти критичної інфраструктури – це водоканали, ТКЕ, лікарні тощо», - написав Тимошенко.

Він зазначив, що ситуація складна, але контрольована.

Доповнення

Сьогоднішній масований ракетний обстріл по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

По всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії.