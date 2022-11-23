В ОП надеются, что с утра города начнут постепенно получать электроэнергию

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«Провели оперативное совещание с руководителями областей и городов, представителями ГСЧС, Минэнерго, Минрегиона, Минэкономики и Нацбанка. Самый главный вопрос, конечно – энергетика и работа специалистов по ее восстановлению, а также оперативное развертывание Пунктов Несокрушимости (ПН)», - сообщил Тимошенко.

По его словам, по состоянию на данный момент спасатели развернули уже более 800 ПН. Буквально в ближайшие часы заработают дополнительные стационарные пункты Несокрушимости.

«Специалисты Укрэнерго работают над восстановлением питания во всех регионах, где-то удается быстрее, а кое-где для этого нужно больше времени. Мы надеемся, что уже с утра города начнут постепенно получать электроэнергию. В первую очередь, необходимо обеспечить питанием объекты критической инфраструктуры – это водоканалы, ТКЭ, больницы и т.д.», - написал Тимошенко.

Он отметил, что ситуация сложная, но контролируемая.

Дополнение

Сегодняшний массированный ракетный обстрел по Украине привел к временному обесточению всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

По всей Украине применены аварийные отключения электроэнергии.