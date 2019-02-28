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Банков в Украине за год стало на пять меньше

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Количество банков в Украине в прошлом году сократилась на пять единиц и по состоянию на конец 2018 года составляло 77 действующих банков. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, передает УНН.

"В отчетном году банковский сектор работал без существенных внешних или внутренних шоков, количество банков сократилось на пять единиц и по состоянию на конец 2018 года составляло 77 действующих банков. Впервые за последние пять лет банковский сектор получил прибыль - 21,7 млрд грн в основном за счет значительного снижения отчислений в резервы", - сообщил Данилишин.

В 2018 году главным направлением активных операций для коммерческих банков, по его словам, было кредитование физических лиц.

"Прирост чистых гривневых кредитов физическим лицам существенно опережал аналогичный прирост кредитов корпоративному сектору. Хотя, по оценкам Национального банка, риски, связанные с кредитованием физических лиц, являются умеренными для банковской системы, поскольку их чистая стоимость составляет лишь 3,5% от ВВП", - добавил глава Совета НБУ.

Подобная структура кредитования, отметил он, существенно усложняет действенность монетарного трансмиссионного механизма, поскольку ставки зависят преимущественно от уровня риска таких кредитов и практически не реагируют на изменение учетной ставки.

Напомним, НБУ утвердил перечень банков для стресс-тестирования в 2019 году.

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