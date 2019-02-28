Банків в Україні за рік стало на п'ять менше
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кількість банків в Україні у минулому році скоротилась на п’ять одиниць та станом на кінець 2018 року становила 77 діючих банків. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.
"У звітному році банківський сектор працював без суттєвих зовнішніх чи внутрішніх шоків, кількість банків скоротилась на п’ять одиниць та станом на кінець 2018 року становила 77 діючих банків. Вперше за останні п’ять років банківський сектор отримав прибуток – 21,7 млрд грн переважно за рахунок значного зниження відрахувань до резервів", - повідомив Данилишин.
У 2018 році головним напрямком активних операцій для комерційних банків, з його слів, було кредитування фізичних осіб.
"Приріст чистих гривневих кредитів фізичним особам суттєво випереджав аналогічний приріст кредитів корпоративному сектору. Хоча, згідно з оцінками Національного банку, ризики, пов’язані з кредитуванням фізичних осіб, є помірними для банківської системи, оскільки їх чиста вартість становить лише 3,5% від ВВП", - додав голова Ради НБУ.
Подібна структура кредитування, зазначив він, суттєво ускладнює дієвість монетарного трансмісійного механізму, оскільки ставки залежать переважно від рівня ризику таких кредитів та практично не реагують на зміну облікової ставки.
Нагадаємо, НБУ затвердив перелік банків для стрес-тестування в 2019 році.