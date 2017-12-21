Банкир получила 5 лет тюрьмы за присвоение около 0,5 млн грн в Хмельницкой области

"Приговором Староконстантиновского районного суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в банковской сфере и заниматься деятельностью, связанной с выполнением материально-ответственных обязанностей, сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что чиновник, с целью собственного обогащения и злоупотребляя служебным положением, в январе этого года похищал средства из банкоматов города Староконстантинов, к которым имел свободный доступ.

По результатам судебного рассмотрения обвинительного акта в уголовном производстве лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.