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Банкір отримала 5 років тюрми за привласнення близько 0,5 млн грн на Хмельничині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Старокостянтинивський районний суд Хмельницької області засудив до 5 років тюрми головного економіста одного із банків, яка привласнила близько 500 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.

Банкір отримала 5 років тюрми за привласнення близько 0,5 млн грн на Хмельничині

“Вироком Старокостянтинівського районного суду засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в банківській сфері та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням матеріально-відповідальних обов’язків, строком на 3 роки”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що посадовець, з метою власного збагачення та зловживаючи службовим становищем, у січні цього року викрадав кошти із банкоматів міста Старокостянтинова, до яких мав вільний доступ.

За результатами судового розгляду обвинувального акту в кримінальному провадженні особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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