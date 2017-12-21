Банкір отримала 5 років тюрми за привласнення близько 0,5 млн грн на Хмельничині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Старокостянтинивський районний суд Хмельницької області засудив до 5 років тюрми головного економіста одного із банків, яка привласнила близько 500 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Хмельницької області, передає УНН.
“Вироком Старокостянтинівського районного суду засудженому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в банківській сфері та займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням матеріально-відповідальних обов’язків, строком на 3 роки”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харківські прокурори проводуть обшуки у запорізьких посадовців
Зазначається, що посадовець, з метою власного збагачення та зловживаючи службовим становищем, у січні цього року викрадав кошти із банкоматів міста Старокостянтинова, до яких мав вільний доступ.
За результатами судового розгляду обвинувального акту в кримінальному провадженні особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.