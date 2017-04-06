Банки сократили задолженность по рефинансированию до 60,4 млрд грн - НБУ

По информации пресс-службы НБУ, с начала года объем задолженности платежеспособных банков по кредитам рефинансирования уменьшился на 7,7 млрд грн или на 34% до 15,2 млрд грн на 5 апреля этого года.

В ведомстве уточнили, что на 4 апреля Ощадбанк досрочно вернул НБУ 2 млрд грн по кредитам рефинансирования и полностью погасил задолженность.

В то же время, по данным регулятора, задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн.

В НБУ добавили, по состоянию на июнь 2014 года задолженность банков за рефинансированием составляла 111,7 млрд грн, а на 5 апреля 2017 года этот показатель в платежеспособных банках уменьшился до 15,2 млрд грн, 14,4 млрд грн из которых приходится на ПАО "Приватбанк" .