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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 41117 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102510 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156966 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116609 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112604 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104286 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Банки сократили задолженность по рефинансированию до 60,4 млрд грн - НБУ

Банки сократили задолженность по рефинансированию до 60,4 млрд грн - НБУ

Киев  •  УНН

 • 13494 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 5 апреля этого года банки сократили задолженность по рефинансированию перед Национальным банком Украины до 60,4 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По информации пресс-службы НБУ, с начала года объем задолженности платежеспособных банков по кредитам рефинансирования уменьшился на 7,7 млрд грн или на 34% до 15,2 млрд грн на 5 апреля этого года.

В ведомстве уточнили, что на 4 апреля Ощадбанк досрочно вернул НБУ 2 млрд грн по кредитам рефинансирования и полностью погасил задолженность.

В то же время, по данным регулятора, задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ на сегодня составляет 45,2 млрд грн.

В НБУ добавили, по состоянию на июнь 2014 года задолженность банков за рефинансированием составляла 111,7 млрд грн, а на 5 апреля 2017 года этот показатель в платежеспособных банках уменьшился до 15,2 млрд грн, 14,4 млрд грн из которых приходится на ПАО "Приватбанк" .

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