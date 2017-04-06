Банки скоротили заборгованість з рефінансування до 60,4 млрд грн - НБУ

За інформацією прес-служби НБУ, з початку року обсяг заборгованості платоспроможних банків за кредитами рефінансування зменшився на 7,7 млрд грн або на 34% до 15,2 млрд грн на 5 квітня цього року.

У відомстві уточнили, що на 4 квітня Ощадбанк достроково повернув НБУ 2 млрд грн за кредитами рефінансування і повністю погасив заборгованість.

Водночас, за даними регулятора, заборгованість неплатоспроможних банків перед НБУ на сьогодні становить 45,2 млрд грн.

У НБУ додали, на червень 2014 року заборгованість банків за рефінансуванням становила 111,7 млрд грн, а на 05 квітня 2017 року цей показник у платоспроможних банках зменшився до 15,2 млрд грн, 14,4 млрд грн з яких припадає на ПАТ "Приватбанк".