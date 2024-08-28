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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Банки ОАЭ блокируют платежи российских компаний из-за риска вторичных санкций

Банки ОАЭ блокируют платежи российских компаний из-за риска вторичных санкций

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 14:29  •  4961 просмотра

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Банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за китайскую электронику из-за угрозы вторичных санкций. Это может привести к росту цен на электронные компоненты в россии на 5% к декабрю.

Банки Объединенных Арабских Эмиратов начали блокировать платежи российских компаний за поставки электронных компонентов и техники из Китая из-за угрозы вторичных санкций, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил представитель крупного дистрибьютора электроники, банки отказываются проводить платежи, если оплаченная электроника из других стран не остается в ОАЭ. российские компании использовали фирмы в ОАЭ в качестве посредников для перевода средств за китайскую электронику, которую затем отправляли напрямую в россию. По этой схеме в россию поступало около 10-20% всех ноутбуков, а в других категориях товаров доля могла достигать 30%. Причиной выбора ОАЭ была низкая банковская комиссия - от 1 до 3%.

Около месяца назад банки в Дубае начали блокировать платежи за товары, которые поступают из россии. По словам источника "Коммерсанта", блокировку инициировала китайская сторона: китайские банки начали требовать от дубайских организаций информацию о происхождении средств и таможенную декларацию на вывезенный товар.

российские компании нашли альтернативный способ проводить платежи за поставки китайской техники, но с более высокими комиссиями, что, по словам источников "Коммерсанта", может привести к росту цен на электронные компоненты в россии на 5% к декабрю.

Проблемы с платежами через банки "дружественных стран" начались в 2023 году, но в 2024 году усилились из-за угрозы вторичных санкций. Те, кто нарушает санкции против россии, рискуют попасть в блокирующий список SDN или получить ограничения на корреспондентские счета в американских банках.

После того, как США в июне расширили возможности для применения вторичных санкций, осуществление платежей между Китаем и Россией, даже в юанях, стало практически невозможным.

В июле 2024 года процент отказов в платежах из россии через банки стран Центральной Азии вырос на 30%.

Напомним 

Санкции США против рф стали особенно ощутимыми для финансового сектора, ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона". 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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