Банки ОАЕ блокують платежі російських компаній через ризик вторинних санкцій

ukenru
13:46 • 8535 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 24125 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 50570 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 82741 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 138098 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 180789 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 260867 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166052 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141861 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128278 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.2 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 128070 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 63896 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 97394 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 74047 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 59506 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 8584 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 128070 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 260873 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 197319 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 227471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5436 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 18605 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 22689 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 27872 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37999 перегляди
Актуальне
Банки ОАЕ блокують платежі російських компаній через ризик вторинних санкцій

Банки ОАЕ блокують платежі російських компаній через ризик вторинних санкцій

Київ • УНН

 • 19329 перегляди

Банки ОАЕ почали блокувати платежі російських компаній за китайську електроніку через загрозу вторинних санкцій. Це може призвести до зростання цін на електронні компоненти в росії на 5% до грудня.

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів почали блокувати платежі російських компаній за постачання електронних компонентів та техніки з Китаю через загрозу вторинних санкцій, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Як повідомив представник великого дистриб'ютора електроніки, банки відмовляються проводити платежі, якщо оплачена електроніка з інших країн не залишається в ОАЕ. російські компанії використовували фірми в ОАЕ як посередників для переказу коштів за китайську електроніку, яку потім відправляли безпосередньо до росії. За цією схемою в росію надходило близько 10-20% всіх ноутбуків, а в інших категоріях товарів частка могла сягати 30%. Причиною вибору ОАЕ була низька банківська комісія — від 1 до 3%.

Близько місяця тому банки в Дубаї почали блокувати платежі за товари, які надходять з росії. За словами джерела "Комерсанта", блокування ініціювала китайська сторона: китайські банки почали вимагати від дубайських організацій інформацію про походження коштів та митну декларацію на вивезений товар.

російські компанії знайшли альтернативний спосіб проводити платежі за постачання китайської техніки, але з вищими комісіями, що, за словами джерел "Комерсанта", може призвести до зростання цін на електронні компоненти в росії на 5% до грудня.

Проблеми з платежами через банки "дружніх країн" розпочалися у 2023 році, але у 2024 році посилилися через загрозу вторинних санкцій. Ті, хто порушує санкції проти росії, ризикують потрапити до блокуючого списку SDN або отримати обмеження на кореспондентські рахунки в американських банках.

Після того, як США в червні розширили можливості для застосування вторинних санкцій, здійснення платежів між Китаєм і росією, навіть у юанях, стало практично неможливим.

У липні 2024 року відсоток відмов у платежах з росії через банки країн Центральної Азії зріс на 30%.

Нагадаємо 

Санкції США проти рф стали особливо відчутними для фінансового сектору, низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона". 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ЕкономікаНовини СвітуТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$283.47
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63