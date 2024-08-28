Банки ОАЕ блокують платежі російських компаній через ризик вторинних санкцій

Банки Об’єднаних Арабських Еміратів почали блокувати платежі російських компаній за постачання електронних компонентів та техніки з Китаю через загрозу вторинних санкцій, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Як повідомив представник великого дистриб'ютора електроніки, банки відмовляються проводити платежі, якщо оплачена електроніка з інших країн не залишається в ОАЕ. російські компанії використовували фірми в ОАЕ як посередників для переказу коштів за китайську електроніку, яку потім відправляли безпосередньо до росії. За цією схемою в росію надходило близько 10-20% всіх ноутбуків, а в інших категоріях товарів частка могла сягати 30%. Причиною вибору ОАЕ була низька банківська комісія — від 1 до 3%.

Близько місяця тому банки в Дубаї почали блокувати платежі за товари, які надходять з росії. За словами джерела "Комерсанта", блокування ініціювала китайська сторона: китайські банки почали вимагати від дубайських організацій інформацію про походження коштів та митну декларацію на вивезений товар.

російські компанії знайшли альтернативний спосіб проводити платежі за постачання китайської техніки, але з вищими комісіями, що, за словами джерел "Комерсанта", може призвести до зростання цін на електронні компоненти в росії на 5% до грудня.

Проблеми з платежами через банки "дружніх країн" розпочалися у 2023 році, але у 2024 році посилилися через загрозу вторинних санкцій. Ті, хто порушує санкції проти росії, ризикують потрапити до блокуючого списку SDN або отримати обмеження на кореспондентські рахунки в американських банках.

Після того, як США в червні розширили можливості для застосування вторинних санкцій, здійснення платежів між Китаєм і росією, навіть у юанях, стало практично неможливим.

У липні 2024 року відсоток відмов у платежах з росії через банки країн Центральної Азії зріс на 30%.

Нагадаємо

Санкції США проти рф стали особливо відчутними для фінансового сектору, низка банків Грузії та Казахстану призупинили перекази через російську платіжну систему "Золота Корона".