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Банки наращивают кредитование - НБУ

Киев  •  УНН

 • 8354 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В конце 2018 года банки продолжали активно кредитовать население. За IV квартал чистые гривневые кредиты физическим лицам в гривне выросли на 6,7%, а за полный год - на 34,%. Самые высокие темпы роста зафиксированы в частных (+ 54,2% г/г) и государственных банках (+ 49,0% г/г). Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.

Живое развитие потребительского кредитования привело к сокращению портфеля неработающих кредитов (NPL): за IV квартал их доля сократилась на 1,7 п.п. до 52,8%. За последние два года доля NPL в пяти крупнейших иностранных банках сократилась в 2,7 раза до 13,9%. Впрочем, в банках с государственным и русским капиталом прогресса с уменьшением объема неработающих кредитов нет, а на них совокупно приходится 83% общего объема NPL.

Покрытие NPL резервами составляет 95,5% - это приемлемый уровень в соответствии с международными стандартами. С начала 2019 года применяется правило амортизации по кредитам, не обслуживаемых более двух лет. Полная амортизация залога по неработающим кредитам в течение следующих двух лет приведет к полному покрытию пруденциальными резервами неработающих кредитов.

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Чистые гривневые кредиты бизнеса выросли на 2,0% за последний квартал 2018 и на 8,1% в год. Самые высокие темпы кредитования были зафиксированы в ПриватБанке и частных банках: 69,9% и 17,6% г/г соответственно.

Еще ощутимее продолжают расти гривневые кредиты заемщикам, которые не имели дефолтов: на 25,8% за 2018 год. Качественные заемщики проявляют значительный интерес валютным кредитам. Хотя такое кредитование и является более рискованным, объемы портфеля валютных займов бизнеса вырос на 6,0% за квартал и на 2,6% в годовом измерении. Ключевые заемщики в валюте - предприятия альтернативной энергетики, торговли и аграрные компании-экспортеры.

Банки сохранят интерес к розничному кредитованию: по прогнозам Национального банка, оно возрастет более чем на 30% в 2019 году. Увеличение корпоративного портфеля может ускориться: поскольку правления Национального банка видит потенциал для перехода к более мягкой монетарной политики в течение года, поэтому коммерческие процентные ставки могут снижаться.

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Как сообщал УНН, в первый день ажиотаж на покупку валюты онлайн достиг 4 млн долларов.

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