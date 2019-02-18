Банки нарощують кредитування - НБУ

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Наприкінці 2018 року банки продовжували активно кредитувати населення. За IV квартал чисті гривневі кредити фізичним особам у гривні зросли на 6,7%, а за повний рік – на 34,%. Найвищі темпи зростання зафіксовано у приватних (+54,2% р/р) та державних банках (+49,0% р/р). Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.