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Банки нарощують кредитування - НБУ

Банки нарощують кредитування - НБУ

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Наприкінці 2018 року банки продовжували активно кредитувати населення. За IV квартал чисті гривневі кредити фізичним особам у гривні зросли на 6,7%, а за повний рік – на 34,%. Найвищі темпи зростання зафіксовано у приватних (+54,2% р/р) та державних банках (+49,0% р/р). Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ. 

Жвавий розвиток споживчого кредитування призвів до скорочення портфеля непрацюючих кредитів (NPL): за IV квартал їхня частка скоротилася на 1,7 в.п. до 52,8%. За останні два роки частка NPL у п’яти найбільших іноземних банках скоротилася у 2,7 рази до 13,9%. Утім, у банках з державним та російським капіталом прогресу зі зменшенням обсягу непрацюючих кредитів немає, а на них сукупно припадає 83% загального обсягу NPL.

Покриття NPL резервами становить 95,5% - це прийнятний рівень відповідно до міжнародних стандартів. Від початку 2019 року застосовується правило амортизації за кредитами, що не обслуговуються понад два роки. Повна амортизація застави за непрацюючими кредитами впродовж наступних двох років призведе до повного покриття пруденційними резервами непрацюючих кредитів.

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Чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 2,0% за останній квартал 2018 року та на 8,1% за рік. Найвищі темпи кредитування були зафіксовані у ПриватБанку та приватних банках: 69,9% та 17,6% р/р відповідно.

Ще відчутніше продовжують зростати гривневі кредити позичальникам, що не мали дефолтів: на 25,8% за 2018 рік. Якісні позичальники проявляють значну зацікавленість валютними кредитами. Хоча таке кредитування і є ризикованішим, обсяги портфеля валютних позик бізнесу зросли на 6,0% за квартал та на 2,6% у річному вимірі. Ключові позичальники у валюті – підприємства альтернативної енергетики, торгівлі та аграрні компанії-експортери.

Банки збережуть інтерес до роздрібного кредитування: за прогнозами Національного банку, воно зросте на понад 30% у 2019 році. Збільшення корпоративного портфеля може прискоритися: оскільки правління Національного банку бачить потенціал для переходу до більш м’якої монетарної політики упродовж року, тож комерційні відсоткові ставки можуть знижуватися.

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Як повідомляв УНН, у перший день ажіотаж на купівлю валюти онлайн сягнув 4 млн доларів.

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