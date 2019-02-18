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Державним банкам потрібно підвищити операційну ефективність - НБУ

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. За 2018 рік банківський сектор отримав рекордний прибуток 21,7 млрд грн, зокрема 10,8 млрд грн – у ІV кварталі. У 2018 році відрахування в резерви в банківському секторі були вдвічі нижчими, ніж роком раніше, становили 23,7 млрд грн і переважно були сформовані банками з російським капіталом. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

У 2019 році сектор залишиться прибутковим унаслідок низьких відрахувань до резервів. Банки з російським капіталом останніми з-поміж інших груп закінчили резервування у звітному році й у 2019-му не повинні формувати резерви в суттєвому для сектору обсязі.

Однак зберігається значний ризик для прибутковості сектору через низьку операційну ефективність державних банків. Тому важливо, щоб у поточному році були сформовані наглядові ради держбанків та покращилося їх корпоративне управління.

Як повідомляв УНН, у перший день ажіотаж на купівлю валюти онлайн сягнув 4 млн доларів

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