Державним банкам потрібно підвищити операційну ефективність - НБУ

КИЇВ. 18 лютого. УНН. За 2018 рік банківський сектор отримав рекордний прибуток 21,7 млрд грн, зокрема 10,8 млрд грн – у ІV кварталі. У 2018 році відрахування в резерви в банківському секторі були вдвічі нижчими, ніж роком раніше, становили 23,7 млрд грн і переважно були сформовані банками з російським капіталом. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.