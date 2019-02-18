Державним банкам потрібно підвищити операційну ефективність - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. За 2018 рік банківський сектор отримав рекордний прибуток 21,7 млрд грн, зокрема 10,8 млрд грн – у ІV кварталі. У 2018 році відрахування в резерви в банківському секторі були вдвічі нижчими, ніж роком раніше, становили 23,7 млрд грн і переважно були сформовані банками з російським капіталом. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
У 2019 році сектор залишиться прибутковим унаслідок низьких відрахувань до резервів. Банки з російським капіталом останніми з-поміж інших груп закінчили резервування у звітному році й у 2019-му не повинні формувати резерви в суттєвому для сектору обсязі.
Однак зберігається значний ризик для прибутковості сектору через низьку операційну ефективність державних банків. Тому важливо, щоб у поточному році були сформовані наглядові ради держбанків та покращилося їх корпоративне управління.
Як повідомляв УНН, у перший день ажіотаж на купівлю валюти онлайн сягнув 4 млн доларів.