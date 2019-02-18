Государственным банкам нужно повысить операционную эффективность - НБУ

В 2019 году сектор останется прибыльным вследствие низких отчислений в резервы. Банки с российским капиталом последние из других групп закончили бронирования в отчетном году и в 2019-м не должны формировать резервы в существенном для сектора объеме.

Однако сохраняется значительный риск для доходности сектора из-за низкой операционной эффективности государственных банков. Поэтому важно, чтобы в текущем году были сформированы наблюдательные советы госбанков и улучшилось их корпоративное управление.



Как сообщал УНН, в первый день ажиотаж на покупку валюты онлайн достиг 4 млн долларов.