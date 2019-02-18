Государственным банкам нужно повысить операционную эффективность - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По 2018 банковский сектор получил рекордную прибыль 21,7 млрд грн, в частности 10,8 млрд грн - в IV кварталы. В 2018 году отчисления в резервы в банковском секторе были вдвое ниже, чем годом ранее, составляли 23,7 млрд грн и в основном были сформированы банками с российским капиталом. Об этом сообщили УНН в прес-службе НБУ.
В 2019 году сектор останется прибыльным вследствие низких отчислений в резервы. Банки с российским капиталом последние из других групп закончили бронирования в отчетном году и в 2019-м не должны формировать резервы в существенном для сектора объеме.
Однако сохраняется значительный риск для доходности сектора из-за низкой операционной эффективности государственных банков. Поэтому важно, чтобы в текущем году были сформированы наблюдательные советы госбанков и улучшилось их корпоративное управление.
Как сообщал УНН, в первый день ажиотаж на покупку валюты онлайн достиг 4 млн долларов.