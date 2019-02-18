У минулому році банківський сектор України отримав рекордний чистий прибуток

"У 2018 році банківський сектор отримав рекордний чистий прибуток 21 млрд грн. Його чи не вперше в історії можна назвати справжнім, а не отриманим унаслідок маніпуляцій із фінансовою звітністю та штучного заниження відрахувань до резервів. Успішно відбувається перехід на новий норматив ліквідності LCR. Протягом поточного року Національний банк України представить концепцію нової структури регулятивного капіталу, а також нормативу довгострокової ліквідності NSFR", - повідомили у прес-службі.

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Як повідомляв УНН, у перший день ажіотаж на купівлю валюти онлайн сягнув 4 млн доларів.